Grupo armado invade casa e mata criança em Itabuna

Uma criança, de 4 anos, foi assassinada na madrugada desta quarta-feira, 15, em Itabuna, no sul da Bahia. De acordo com testemunhas, um grupo de mais de 15 homens fortemente armados invadiu várias casas no bairro Corbiniano Freire e colocou fogo em outras, gritando a todo momento que eram policiais.

Em uma das casas estava uma garota de quatro anos, Ana Kelin, que foi assassinada com um tiro na cabeça. De acordo com o perito criminal, Messias Malheiros, foi um ataque organizado. "É uma organização. Houve planejamento e utilização de diversos tipos de armas", informou.

No local, foram encontradas munições de diversos calibres. De acordo com uma adolescente de 14 anos que tomava conta da criança no momento da invasão, Ana Kelin não era o alvo. A polícia está investigando o caso e ainda não há pistas dos suspeitos.

