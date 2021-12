Grupo armado explode um carro-forte na BA-052

Um grupo armado atacou, na manhã desta terça-feira, 27, um carro-forte que seguia na BA-052 para a cidade de Itaguaçu da Bahia (a 540 km de Salvador) e, depois de explodir o cofre, fugiu levando todos os malotes com dinheiro, cujo total não foi revelado. Até o início da noite, não havia informação sobre localização dos criminosos.

De acordo com os quatro seguranças do veículo de transporte de valores, a quadrilha atirou contra o carro-forte e eles revidaram. No entanto, foram obrigados a parar, pois um dos três carros dos criminosos foi atravessado na pista, nas proximidades do povoado de Rio Verde III.

O carro-forte tinha saído de Irecê e iria abastecer instituições bancárias em Itaguaçu da Bahia, na microrregião de Barra, no Vale do São Francisco. Armados com metralhadoras e rifles, os criminosos obrigaram os seguranças a descer do veículo e explodiram o cofre com bananas de dinamite.

Divisão

As investigações apontam que parte do grupo pode ter seguido por uma estrada vicinal, rumo ao município de Jussara, e outra pode ter seguido por uma estrada de terra que liga a BA 052 à BR 242.

Conforme o comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) do Semiárido, major Carlos Maltez Filho, um carro que pode ter sido utilizado pela quadrilha foi encontrado queimado em uma estrada vicinal que dá acesso à BR 242.

“Muito provável que a quadrilha seja formada por pessoas daqui ou pelo menos que conhecem bem a região, pois, estão fugindo pelas estradas alternativas”, afirmou o comandante.

