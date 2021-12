Grupo armado explode agência bancária em Olindina

Um grupo de homens fortemente armados com pistolas e fuzis explodiram uma agência do Banco do Brasil na madrugada deste sábado, 15, no município de Olindina (distante a 209 Km de Salvador). De acordo com a delegacia local, a cidade foi sitiada pelos bandidos que também atiraram contra a delegacia e uma das viaturas da Polícia Civil.

Segundo relatos de testemunhas, a agência foi invadida por volta das 2h, depois que 12 homens encapuzados conseguiram explodir a fachada do banco. Ao menos três explosões ocorreram para que paredes e vigas que sustentavam a laje fossem destruídas.

Informações colhidas durante a perícia dão conta de que os homens estavam armados com fuzis de calibre 556. Durante a ação, os criminosos ainda fizeram um mototaxista e o amigo de reféns.

De acordo com a polícia, outros três integrantes do bando fizeram um cerco na frente da delegacia para que a polícia não pudesse sair. As viaturas ainda tiveram os pneus perfurados pelos bandidos.

Não há informações sobre a quantia roubada e nenhuma pessoa ficou ferida. De acordo com a 2ª Coordenadoria Regional do Interior (Coorpin/Alagoinhas), imagens das câmeras de segurança da região serão solicitadas para ajudar nas investigações.

A agência bancária foi periciada e o caso será investigado de forma conjunta com a 2ª Coorpin, Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e a delegacia de Olindina.

