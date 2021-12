Grupo armado cruza a BR-324 durante a tarde do feriado

Cerca de dez pessoas armadas foram flagradas por A TARDE cruzando a BR-324, na altura do bairro de Valéria, por volta das 17h desta terça-feira, 24.



Com revólveres, pistolas e armas longas, o grupo atravessou a via em meio ao trânsito movimentado na pista sentido Salvador, entre carros e ônibus que passavam pelo local.

Crianças

Nas imagens é possível ver a presença de crianças e adolescentes.

A equipe de reportagem levou as imagens ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Simões Filho.

Segundo o agente Silva Neto, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar fizeram diligências na região, mas até o inicio da noite os bandidos não foram localizados.

Ação

"A polícia ficou de prontidão na área e chegou a abordar algumas pessoas", disse o agente da PRF. Integrantes da 31º CIPM (Valéria) informou que não teve conhecimento do episódio e que nenhuma anormalidade foi registrada no bairro durante a tarde desta terça.

<GALERIA ID=19326/>

adblock ativo