Grupo armado aterroriza população de Caetité

Um grupo com cerca de 10 homens armados explodiu uma agência bancária, na madrugada desta quinta-feira, 12, na cidade de Caetité (a 757 quilômetros de Salvador). A ação aconteceu por volta das 2h e deixou a população assustada. A agência ficou parcialmente destruída e ninguém saiu ferido.

Testemunhas relataram que os homens chegaram em dois carros, um Fiat Strada e um Palio prata.

De acordo com a polícia da cidade, os bandidos tentaram explodir o cofre central da agência do Banco do Brasil, mas não conseguiram levar nada. O impacto da explosão foi tão grande, que chegou a afetar lojas vizinhas.

Além de explodirem a agência, os criminosos cercaram a delegacia da cidade e dispararam diversos tiros e deixaram uma banana de dinamite em frente ao imóvel.

Morador registra estragos causados após a ação dos bandidos:

Da Redação

Dados

Segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia, 150 ocorrências foram registradas nas cidades do interior neste ano. Em Salvador, 42 ataques foram registrados.

As agências mais procuradas pelos bandidos são: Banco do Brasil, com 91 ataques; Bradesco, com 55 ataques, e Caixa, com 25 registros.

