Grupo armado assalta agência do Bradesco de Itagimirim

Entre seis e oito homens armados assaltaram a agência do Bradesco de Itagimirim, no extremo sul da Bahia, na manhã desta segunda-feira, 7. De acordo com testemunhas, os criminosos ficaram cerca de uma hora no banco e fizeram um homem de prenome Romário como refém. Os criminosos conseguiram levar todo o dinheiro que estava na agência, mas o valor roubado não foi informado.

