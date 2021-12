Grupo armado arromba caixa eletrônico e rende segurança em Conquista

Um caixa eletrônico foi arrombado por homens armados na cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia, durante a madrugada desta segunda-feira, 30. A ação aconteceu na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), localizada na avenida Olívia Flores.

Segundo o site Blitz Conquista, os homens abriram um buraco na parede do local e com um maçarico arrombaram o caixa. No momento havia um segurança no local, mas ele foi rendido e amarrado pelo grupo.

Ainda segundo o site, os criminosos ficaram por algumas horas no local, antes de fugir, por volta das 5h. O valor levado ainda não foi divulgado. Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Repressão ao Crime (Draco), além da perícia técnica, estiveram na associação e seguem com as investigações.

