Grupo A TARDE lança movimento de solidariedade Olhar Social

Recentemente o mundo descobriu que na Bahia existe um legado de caridade que levou uma freira a ser reconhecida como santa. Da mesma forma que as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), há no estado uma série de entidades que ajudam milhares de pessoas, mas que, muitas vezes, penam para continuar conseguindo amparar os mais necessitados.

Com a proposta de sensibilizar pessoas e empresas para o engajamento na causa de doar – seja oferecendo produtos, patrocínio ou mesmo trabalho voluntário –, unindo as pontas entre quem pode dar e aqueles que necessitam receber ajuda, o Grupo A TARDE está lançando o movimento Olhar Social. Por meio dele está realizando o mapeamento de entidades com atuação social, de forma a ampliar a capacidade delas em receber doações não só como ação pontual nesta época de fim de ano, em que a sensibilidade das pessoas está mais aflorada, mas como iniciativa permanente.

A largada está sendo dada no próximo domingo (15), com a publicação, no jornal e portal A TARDE, de amplo material que trata da importância da solidariedade e que mostra o trabalho realizado por uma série de instituições, quantidade que será ampliada gradativamente nas várias plataformas do grupo – incluindo a rádio A TARDE FM e o jornal Massa!

Além das matérias de cobertura do dia a dia na área social, na primeira semana de cada mês será veiculado material especial que dará sustentação e visibilidade ao Olhar Social. “Queremos impactar a sociedade com aquilo que é nosso forte e nos motiva: fornecer informação de credibilidade e juntar as duas pontas de quem está engajado em promover impacto social”, aponta o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão.

Ele explica que a iniciativa faz parte do processo de humanização da marca A TARDE e de reforço à postura de usar os veículos de comunicação como porta-vozes e elementos de conexão entre quem deseja concretizar atos de solidariedade e quem precisa receber ajuda, respaldando a atuação de entidades que desenvolvem um trabalho sério. “Somos um grupo com penetração nos municípios e apto a estimular o ato de doar e de apontar caminhos para isso, funcionando como agente motivador e também facilitador”, aponta João Leitão.

As matérias mostrarão o trabalho desenvolvido por cada entidade, bem como as dificuldades que elas enfrentam para se manterem de pé, suas necessidades e os caminhos para ajudar. “A ideia é despertar no leitor, internauta e ouvinte a iniciativa de doação, estimulando que mais pessoas financiem projetos filantrópicos ”, completa o diretor de marketing de A TARDE, Eduardo Dute.

O Olhar Social integra também a estratégia do grupo de modernizar suas plataformas e tecnologias e ampliar a oferta de conteúdo de relevância, a exemplo do que já fazem as séries Olhar Futuro e Olhar Cidadão. “O Olhar Social é o terceiro degrau desse projeto, buscamos participar ativamente dos movimentos sociais e das possibilidades de contribuir, tanto com informação, quanto com ações que possam melhorar nossa sociedade”, disse Dute.

