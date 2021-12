Greve na Uefs prejudica também economia do Conjunto Feira VI

A greve dos docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) não afeta só os 9,9 mil alunos. Iniciado há 79 dias, o movimento já prejudica comerciantes e donos de imóveis do Conjunto Feira VI, um 'bairro universitário'.

É que a maioria dos moradores são estudantes vindos de outras cidades. Já é comum ver nas ruas mais placas, faixas e cartazes oferecendo vagas em pensionatos e imóveis disponíveis.

"Aqui tem poucos moradores antigos. A maioria reformou os imóveis, transformando em quitinetes e apartamentos para alugar aos estudantes", disse Maria Isabel Ferreira.

Ela diz que quando a universidade está funcionando há lista de espera para aluguel. Tem aluno voltando para suas cidades para não ter de pagar aluguel durante a greve.

Cremildo Alves pensa em desistir da mercearia. "Antes, eu fechava às 23h, hoje fecho por volta das 19h". Dono de bar, Valmir Araújo lamenta: "Antes, comprava mercadoria três vezes na semana. Hoje, é uma vez e olhe lá. Se continuar assim, não sei se vou aguentar".

Reivindicações

Os docentes exigem repasse mínimo de 7% da receita líquida de impostos do estado da Bahia para as universidades estaduais (aumento de R$ 500 milhões no orçamento), que asseguraria, por exemplo, contratação de docentes e garantiria cursos e pesquisas. A Uefs tem 1.057 professores em 35 cursos.

Segundo a Secretaria de Educação, entre os pontos atendidos estão o encaminhamento à Assembleia Legislativa do projeto que revoga a Lei 7.176/97 em 60 dias (com a revogação, será criada nova lei que dá mais autonomia às universidades); implementar em até 60 dias as promoções, progressões e mudanças de regime de trabalho relativas a todos os processos que já se encontram em tramitação nas secretarias da Educação e Administração; e ampliação de 80 para 252 vagas a serem remanejadas entre as classes, viabilizando um volume maior de promoções para docentes das quatro universidades, ainda este ano.

Conforme o órgão, o governo assegurará recurso orçamentário para implementar promoções, progressões e alterações de regime sem comprometer o orçamento de custeio e investimento.

