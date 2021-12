Greve dos servidores do IFBA completa um mês

Os servidores do Instituto Federal da Bahia já estão há um mês em greve e 15 campi no interior da Bahia estão paralisados. De acordo com o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia (Sinasefe-BA), outras duas unidades, Jacobina e Salvador, estão com paralisação parcial.

Na manhã desta terça-feira, 12, servidores se reuniram na reitoria do Instituto em Salvador para discutir os rumos da da paralisação. As principais reivindicações são: Contra implantação do Ponto Eletrônico; Pela implementação da carga horária docente e Manutenção da jornada de trabalho de 30h para os TAEs.

De acordo com o Sinasefe-BA, atualmente estão em greve os campi de Brumado, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, Reitoria, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

Uma reunião entre o Comando Estadual de Greve, diretores dos campi e o reitor do IFBA, Renato da Anunciação, estava marcada para a tarde desta terça, para discutir a pauta da greve. A reportagem tentou contato para saber o resultado desse encontro mas não obteve sucesso.

