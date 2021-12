Greve dos professores municipais de Itabuna completa 50 dias

Os professores municipais de Itabuna (distante a 429 Km de Salvador), no sul do estado, entraram no 50º dia de greve nesta quinta-feira, 9. A categoria está de braços cruzados desde o dia 21 de maio.

De acordo com o Sindicado do Magistério Municipal Público de Itabuna (Simpi), uma audiência sobre o dissídio foi realizada no dia 29 de junho, mas o processo ainda não foi concluído.

"Nosso processo ainda não foi julgado, mas a relatora já votou pela legalidade da nossa greve, portanto o Prefeito não poderá contar nossos pontos e os gestores não poderão descer faltas", afirmou Carminha Oliveira, presidente do sindicato..

A categoria reivindica 13,01% de reajuste, atualização dos pagamentos do FGTS, melhores condições de trabalho, reforma nas escolas e regularização do vale-transporte. Segundo o sindicato, a prefeitura permanece com a mesma proposta de 8% de reajuste salarial oferecida.

Ocupação

No dia 2 de junho, professores ocuparam o prédio da prefeitura e permaneceram no local por quatro dias e três noites. Os docentes receberam ordem judicial no dia 4 de junho para deixar o prédio.

A reportagem e A TARDE tentou contato com a Secretaria de Educação de Itabuna, mas não obteve êxito.

adblock ativo