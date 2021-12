Greve dos professores da UFRB acaba

Os professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) aprovaram a saída unificada da greve para o dia 13 de outubro, em assembleia realizada nesta terça-feira, 6. Porém, isso não significa que as aulas retornarão nesse dia, segundo a Associação dos Professores Universitários do Recôncavo (Apur).

A categoria aceitou reajuste salarial de 10,8% dividido em dois anos. Segundo a Apur, só será possível saber quando as aulas voltam quando um novo calendário acadêmico for definido pelo Conac.

A greve começou no dia 25 de junho desse ano. Entre os objetivos do movimento estavam a luta contra o corte orçamentário das universidades e reajuste salarial.

