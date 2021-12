Greve dos médicos reguladores completa um mês

A greve dos médicos reguladores completou neste domingo, 14, um mês e ainda não há previsão de acordo entre a categoria e o governo do estado. Os profissionais são os responsáveis pela distribuição de pacientes para hospitais e clínicas conveniadas à rede pública de saúde.

O Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed-BA) informou que a categoria se encontrou com a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, nesta segunda-feira, 15, para pedir uma mediação do órgão para um acordo. A greve foi iniciada no dia 14 de janeiro.

Uma das reivindicações da categoria é o retorno do pagamento do adicional de insalubridade, além de melhorias nas condições de trabalho. A greve continua mesmo após a Justiça considerar a paralisação ilegal.

Ainda segundo o Sindimed-BA, 45% dos médicos estão trabalhando, mesmo com a greve, para atender os casos mais urgentes.

Por meio de nota o Governo do Estado informou que ingressou com recurso contra a decisão liminar que determinou o pagamento do adicional de insalubridade aos médicos reguladores.

O Governo lembrou que a Justiça considerou ilegal o movimento grevista, desde o dia 19 de janeiro, e que espera que os médicos cumpram a decisão judicial e voltem ao trabalho, para que as negociações possam continuar.

A Sesab informou que a retirada da insalubridade foi uma ação de correção da Secretaria de Administração (Seab), respaldada por orientação da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e da Auditoria Geral do Estado (AGE).

