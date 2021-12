Greve dos funcionários da Bahiagás chega ao fim

Chegou ao fim a greve dos funcionários da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) após as negociações conduzidas pelo Ministério Público do Trabalho entre os funcionários e a direção da companhia na tarde desta terça-feira, 25. A proposta formulada pelo procurador Bernardo Guimarães foi aprovada em assembleia dos trabalhadores no pátio do MPT, no Corredor da Vitória, logo após a reunião.

O reajuste proposto de 9,2% nos salários valerá a partir do mês de outubro. Antes disso, os vencimentos dos funcionários terão reajuste de 7,64% sobre os salários de março, que serão pagos reatroativamente aos valores dos contracheques de abril a setembro. Todos os demais itens da convenção coletiva seguiram esses mesmos percentuais. Os dias úteis parados poderão ser descontados ou compensados pelos trabalhadores, que devem fazer individualmente a opção. Em caso de desconto, ele será feito de forma parcelada, com um dia por mês.

O impasse entre a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), empresa de economia mista controlada pelo Estado da Bahia, e seus funcionários, levou à greve deflagrada no último dia 14 de agosto. O principal ponto de entrave de um acordo entre as partes era o percentual de reajuste dos salários.

