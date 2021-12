Greve da PM motiva população a desistir de viajar no feriado

Apesar de intenso, o fluxo de passageiros que tentam deixar Salvador para passar a Semana Santa no interior do estado está menor em relação ao registrado no ano passado. A greve da Polícia Militar (PM), com a consequente redução da frota de ônibus e o medo de muitas pessoas em deixar suas casas as motivaram a desistir da viagem.

Na manhã desta quinta-feira, 17, a Estação Rodoviária de Salvador segue lotada de passageiros, tanto na área de embarque quanto nos guichês das empresas. A estimativa da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos da Bahia (Agerba) é que 25 mil pessoas passem pela estação somente nesta quinta, e o total de 110 mil até a próxima terça, 22.

Por outro lado, o número de desistências e pedidos de devolução do valor da passagem é recorde neste ano. Somente a empresa Jauá registrou 150 pedidos de devolução de passagens das pessoas que desistiram da viagem.

Segundo informações da Agerba na rodoviária, as motivações para as desistências variam. Além do risco de terem as casas invadidas e roubadas, muitos moradores das regiões periféricas da capital não conseguiram chegar até a rodoviária, por conta da falta de ônibus.

"Este grande movimento é normal em véspera de feriado, mas acredito que a maioria das pessoas que estão aqui vieram de táxi ou moram na região central", afirma o coordenador da Agerba na rodoviária, Abdul Ramid.

Ferryboat

No sistema ferryboat, o tempo de espera para embarcar é de 1h30. Entretanto, de acordo com a assessoria da Internacional Marítima, concessionária que administra o sistema, o movimento foi inferior do que o previsto.

A comparação é feita não só ao movimento do mesmo período em 2013, mas também a outros feriados, que registraram um fluxo de passageiros maior. Segundo a Internacional Marítima, há uma estimativa do movimento aumentar ao longo do dia.

