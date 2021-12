Greve acidente mata três e deixa seis feridos em Conquista

Um grave acidente matou três pessoas e deixou outras seis feridas na manhã deste domingo, 30, em Vitória da Conquista. A colisão frontal, que aconteceu no km 809,2 da BR-116, foi motivada após uma ultrapassagem, quando um veículo Vectra bateu com um Voyage. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, havia muita neblina no momento do acidente, o que pode ter prejudicado a visibilidade dos condutos.

Erick Luís Gonçalves Costa, de 7 anos, que estava no Vectra, morreu no local. As outras duas pessoas que não resistiram aos ferimentos foram Leandro Rosa da Conceição e Roque Silva Ferreira, 44, estavam no outro veículo.

Já Cornélio Teixeira Silva, 29, e Rogério Aparecido Pinto, 45, motoristas do Vectra e do Voyage, respectivamente, estão gravemente feridos. Geraldo Teixeira Silva, 28, Marília Alves Gonçalves, 28, Ducineide Freitas Pinto, 43, e Regilvan Freitas de Jesus, foram atendidos pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais da região. O estado das vítimas ainda não foi divulgado. As informações são do blog do Anderson, de Vitória da Conquista.

