Grávida tem atendimento negado e bebê morre em carro

Um bebê prematuro morreu na madrugada desta terça-feira, 21, após nascer dentro de um carro. O fato ocorreu após a mãe da criança ter atendimento médico negado no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A gestante, identificada como Verônica Teodoro dos Santos, de 23 anos, estava em trabalho de parto quando chegou ao hospital e foi aconselhada por funcionários da unidade a ir para o Hospital Roberto Santos, na capital baiana. "Ficamos duas horas esperando no Menandro", disse a mãe da grávida, Ivonete Celestino dos Santos.

Logo em seguida, Verônica veio para Salvador, mas acabou tendo o bebê no carro que era conduzido por um vizinho. Com cinco meses, o recém-nascido não resistiu e morreu.

Em seguida, o vizinho levou a gestante, com o bebê morto nos braços, para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas lá também tiveram o atendimento negado.

A mãe de Verônica tentou dialogar com os funcionários do HGE, mas foi informada de que obstetrícia não era especialidade da unidade. "Esse caso não é aqui, não. Aqui, só cuidamos de tiro e acidente", diz Ivonete, reproduzindo a fala dos funcionários.

Verônica ainda aguardou na entrada do hospital por 30 minutos, sem atendimento. As informações são da TV Record Bahia, que acompanhou a gestante na peregrinação nas unidades de saúde.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), o Menandro de Farias tem atendimento obstétrico. Por isso, o órgão está investigando o motivo da gestante não ter sido atendida no hospital.

No momento, Verônica está em observação no Instituto de Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba), em Brotas, após ter passado pelo processo de curetagem uterina.

adblock ativo