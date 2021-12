Grávida morre eletrocutada ao estender roupa em cerca na BA

A adolescente Caroline dos Santos Bonfim, 15 anos, que estava grávida de sete meses, morreu após ser eletrocutada por um fio de alta tensão enquanto estendia roupa na cerca de um vizinho, na tarde desta quarta-feira, 8, em Itabela (a 710 km de Salvador).

De acordo com o investigador Fábio Henrique, da Polícia Civil do município, o vizinho da vítima tinha colocado um fio eletrificado na cerca para proteger um pé de tangerina do quintal dele. "Caroline colocou a roupa molhada na cerca e recebeu a descarga. Ela morreu no local", informou ele.

Ainda segundo o investigador, o vizinho, que não teve a identidade divulgada, fugiu após saber da morte da Caroline. Moradores da região estão ameaçando apedrejar a residência do acusado, caso ele não se entregue à polícia.

O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis. Até as 11h20 desta quinta-feira, 9, o suspeito ainda não havia sido preso.

