Um vídeo com uma mulher grávida batendo com um martelo na própria barriga para força um aborto está circulando nas redes sociais. As imagens, chocantes, seriam de uma mulher que moraria em Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato na manhã desta quarta-feira, 16, com as delegacias responsáveis pela região de Itinga (23ª DT e 27ª DT) para confirmar a veracidade do vídeo, mas foi informado, até o momento, que ainda não há nenhum registro da suposta mulher.

>> AS IMAGENS SÃO FORTES

Da Redação Grávida golpeia barriga com martelo para forçar aborto

