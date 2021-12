Grávida é morta a tiros dentro de bar em Teixeira de Freitas

Grávida de seis meses, uma mulher de 25 anos, identificada como Ana Cristina do Nascimento Bonifácio, foi morta a tiros na noite de quarta-feira, 16, dentro de um bar localizado no município de Teixeira de Freitas (distante a 688 km de Salvador).

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, testemunhas relataram que a vítima estava dentro do bar, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o carona desceu e efetuou os disparos à queima roupa. Ana Cristina foi atingida na testa, abdômen e um dos braços.

A vítima, segundo o Teixeira Hoje, já havia sido presa por porte ilegal de arma de fogo. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT).

