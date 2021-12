Grávida é estuprada na frente dos filhos em Barreiras

Um suspeito, conhecido como 'Gaivota', estuprou duas mulheres após invadir duas casas na zona rural de Barreiras, oeste da Bahia, na tarde de sexta-feira, 19. O crime aconteceu em residências localizadas nas imediações da chácara La Belle, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal da cidade. As informações são do Blog do Braga.

Uma das vítimas, que está grávida, foi abusada sexualmente na frente dos dois filhos. Durante a invasão, o suspeito matou dois cachorros, que teriam latido. Após ação criminosa, ele fugiu levando pertences e objetos.

Ainda de acordo com o Blog do Braga, o homem tem um histórico de roubos seguidos de abuso sexual no município. Até a tarde deste sábado, 20, a polícia não havia localizado o suspeito.

