Grávida é baleada durante assalto em Luís Eduardo

Uma jovem grávida de 5 meses foi baleada durante um assalto no bairro Jardim das Acácias, na tarde desta terça-feira, 2. Dafini da Silva Senna de 17 anos, foi atingida por um tiro de raspão na região da barriga, ás 13h50, em Luís Eduardo (a 965 km de Salvador).

De acordo com as informações do site Blog do Braga, a vítima foi abordada por dois indivíduos armados em uma moto, quando deram voz de assalto. Não há informações se a moça reagiu ao assalto.

A jovem foi socorrida por terceiros para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ela e o bebê não correm risco de vida. A Polícia Militar esteve na UPA colhendo informações e registrou a ocorrência.

