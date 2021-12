Grávida é assassinada durante assalto em Feira de Santana

Uma mulher grávida de 3 meses foi assassinada na noite desta segunda-feira, 7, em Feira de Santana (a 116 km de Salvador). De acordo com a polícia, a técnica em enfermagem Cirleide Oliveira Ribeiro, 34 anos, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

O crime aconteceu no cruzamento da Rua São José com a Avenida de Canal, no bairro Baraúnas, quando a vítima parou a moto que pilotava em uma sinaleira. Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos por policiais militares logo após o crime, escondidos no bairro Queimadinha.

Segundo a polícia, Cirleide foi surpreendida pelos jovens que, após anunciarem o assalto, deflagraram um tiro na cabeça da vítima, que não resistiu e morreu no local. Após atirar na técnica de enfermagem, os adolescentes fugiram.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser necropsiado.

