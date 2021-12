Grávida é assassinada com tiros na cabeça em Luís Eduardo Magalhães

Edla Oliveira de Souza, de 23 anos, foi morta com diversos tiros na cabeça, na noite da sexta-feira, 30, em Luís Eduardo Magalhães (LEM), distante a 940 km de Salvador. As informações são do Blog Sigi Vilares.

A vítima, que era natural de Salvador, estaria grávida de 14 semanas. O crime aconteceu por volta das 19h, dentro da casa onde morava, na rua Eunápolis, bairro Santa Cruz. Ela teria se mudado para a residência recentemente.

Ainda segundo o blog, após os disparos, um homem ainda não identificado saiu correndo do local e, em seguida, fugiu em uma motocicleta.

O corpo de Edla foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.

Após os disparos, um homem ainda não identificado saiu correndo do local

adblock ativo