Grávida de 9 meses, jovem desaparecida é achada morta em Serrinha

Uma jovem de 24 anos, identificada como Daiane Reis, foi encontrada morta na manhã deste domingo, 17, em uma área de mata, conhecida como Povoado do Murici, no município de Serrinha (a 185 quilômetros de Salvador). Ela estava grávida de 9 meses e realizaria uma cesária nesta segunda-feira, 18.

Segundo o site Acorda Cidade, o corpo da vítima apresentava marcas de tiros e estava de barriga para baixo. A garota – que trabalhava em uma farmácia e já tinha um filho de 2 anos – estava desaparecida desde a tarde deste sábado, 16. Ela saiu para comprar itens do enxoval do bebê e não retornou mais.

A Polícia Militar informou, por meio de nota, que por volta das 9h de hoje, guarnições do 16º BPM foram acionados e o local foi isolado até a chegada do Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc), que realizou a perícia e a remoção do corpo. O crime será investigado pela Polícia Civil.

