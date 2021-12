Grávida de 7 meses e marido são baleados dentro de casa

Uma mulher grávida de sete meses e o marido dela foram baleados durante uma tentativa de assassinato no município de Ipiaú (a 353 km de Salvador), na noite desta quarta-feira, 27. Segundo informações da delegacia da cidade, o alvo era o marido da gestante, Anderson Silva Batista, de 24 anos, que foi atingido na boca. Já a esposa dele, Beatriz Galhardo Janeiro, de 20 anos, levou um tiro na perna.

Conforme a polícia, por voltas das 21h, um homem armado bateu na porta da casa das vítimas e chamou pelo nome de Anderson. Quando ele abriu a porta, foi baleado na boca e correu para dentro do imóvel. O bandido continuou efetuando mais alguns disparos no local e fugiu. Um dos tiros atingiu a grávida.

O casal foi socorrido por policiais militares. Anderson foi levado até o Hospital Geral de Ipiaú, onde segue internado, mas passa bem e não corre risco de morte. Beatriz foi levada para o Hospital Prado Valadares. O estado de saúde dela é desconhecido.

Anderson informou à polícia que desconhece a motivação do crime e também não soube identificar o autor dos disparos. A PM faz ronda em busca do suspeito. Até as 9h30, ninguém havia sido preso.

