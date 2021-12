Grávida de 5 meses é flagrada com droga e submetralhadora

A jovem Andréa Pereira Costa, de 22 anos, grávida de cinco meses, e outras duas pessoas foram presas e apresentadas nesta segunda-feira, 4, após serem flagradas com drogas e uma submetralhadora 9 mm, de fabricação norte-americana, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), informou a Polícia Civil.

Além de Andréa, Geovanei Correia Costa da Silva, 23 anos, e Cícero Pereira Costa, 35, respectivamente mulher, irmão, e cunhado de Toni Rogério Costa de Freitas, 30, apontado como líder do tráfico na localidade da Vila Praiana, foram capturados no final de semana por uma guarnição da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

Conforme informou a polícia, o bando foi surpreendido em um imóvel, utilizado como ponto de tráfico, na Rua Pilão Arcado. Além da submetralhadora, a polícia encontrou três carregadores e munição, além de um tablete de maconha, dois pacotes contendo 300 gramas da droga a granel, 25 "papelotes" de cocaína, celulares e equipamentos eletrônicos.

Segundo o delegado Joelson Reis, titular da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro), para onde os suspeitos foram levados, uma placa veicular personalizada, sem números e com o nome de "Toni", também foi encontrada no local. Três adolescentes, dois deles com 17 e outro de 16 anos, estavam em companhia dos suspeitos, foram conduzidos à delegacia e liberados na presença dos responsáveis. O material apreendido deverá ser encaminhado para a perícia.

Submetralhadora encontrada com suspeitos é de fabricação norte-americana (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Homicídios

Ainda segundo a polícia, Toni, que já tem diversas passagens por delegacias, estava preso no Complexo da Mata Escura e foi liberado pela Justiça no início do ano. Investigado pela participação em diversos homicídios ocorridos na região da Vila Praiana, todos eles relacionados ao tráfico de drogas, Toni também, é supeito de tentar tomar o controle das bocas-de-fumo de quadrilhas rivais, nas localidades do "Chafariz" e "Lagoa da Base", em Lauro.

Autuados em flagrante por tráfico e associação, além de porte ilegal de uso restrito, Andréa, Cícero e Geovanei serão encaminhados ao sistema prisional.

