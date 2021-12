Gratidão marca velório de José Carvalho em Pojuca

No templo da Fundação José Carvalho, em Pojuca (Grande Salvador), o operador de equipamentos Pedro Lopes, de 60 anos, chorava e prestava a última homenagem ao homem que tinha como ídolo: o engenheiro e empresário José Corgosinho de Carvalho Filho, que faleceu aos 84 anos na última quarta-feira e teve o corpo velado e sepultado nesta quinta-feira, 22, neste local.

"Aquele homem era uma bênção. Era muito simples, por onde passava, abraçava todo mundo. O mundo nunca vai ter outro homem daquele", afirmou, emocionado, Pedro, que trabalha há 36 anos na Companhia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa, empresa de mineração, metalurgia e reflorestamento fundada por José Carvalho.

O relato de Pedro ilustra o clima de emoção que tomou conta do templo onde o corpo foi velado, nesta quinta, das 10h às 16h. O sepultamento ocorreu a partir das 16h, apenas para familiares.

Centenas de pessoas, entre familiares, amigos, estudantes e ex-alunos da Fundação José Carvalho, funcionários da Ferbasa, além de políticos e moradores da região, foram ao local para se despedir daquele que é considerado um dos mais importantes nomes da história do empresariado e da educação da Bahia.

Legado

Em 1975, José Carvalho criou a fundação que leva o nome dele com o propósito de dar assistência técnico-pedagógica e social a crianças e jovens carentes. A iniciativa, que beneficiou cerca de 20 mil estudantes desde então, mudou a vida do graduado em direito José Cerqueira, 57, e do técnico em mineração José Soares, 58.

Eles foram alunos da primeira turma da fundação, em 1978, e compareceram ao sepultamento. "Ele deu ao mundo a lição de que quem tem muito pode dividir com quem tem menos. A fundação foi um divisor de águas na minha vida", contou Cerqueira.

Soares, bastante emocionado, foi ao local para agradecer. "Tudo de bom que aconteceu na minha vida foi graças a ele, que ofereceu educação gratuita e de qualidade para pessoas carentes, como nós", afirmou.

A entidade atende, hoje, cerca de seis mil alunos, dos quais 3,5 mil diretamente por projetos mantidos pela fundação e o restante em instituições conveniadas. Por ano, R$ 30 milhões são direcionados à educação.

Os alunos do segundo ano do ensino fundamental Igor Brandão e Daniel Dantas, ambos com 16 anos, estudam na fundação. Para eles, José Carvalho é um exemplo a gerações do passado e do futuro. "Se mais empresários fizessem o que ele fez, poderíamos ter uma educação melhor", disse Igor.

A presidente da fundação, Marta Barroso, conta que a missão da entidade é seguir o legado e os ensinamentos deixados pelo seu fundador. "Por ter estudado em escola pública, gratuitamente, doutor Carvalho mostrava muita gratidão a isso e queria retribuir. A missão é transformar a vida das pessoas através da educação".

