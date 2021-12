Grande quantidade de droga é apreendida em São Gonçalo dos Campos

Políciais federais e militares apreenderam na tarde de quinta-feira, 5, uma grande quantidade de drogas, com a ajuda de um cão farejador, no município baiano de São Gonçalo dos Campos, distante da capital a 106 km. Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos na ação.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, a investigação feita pela Polícia Federal já vinha ocorrendo há algum tempo. Foram feitos levantamentos na cidade, de um grupo que estaria levando maconha in natura para abastecer a cidade de Feira de Santana e região.

Segundo a polícia, a maconha estava escondida em uma carga de mamão de um caminhão. Dentro de uma propriedade também havia quantidades da droga espalhada pelos cômodos da casa, para ser colocada em buracos no chão.

A droga foi encaminhada para o posto da Polícia Federal e será pesada. A polícia investigará de onde veio o material e quem era o comprador.

