Governos não confirmam vírus causador de doença misteriosa

Após pesquisadores do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Bahia (ISC/Ufba) terem identificado o vírus causador de sintomas semelhantes aos da dengue (a partir de casos de uma doença misteriosa registrada inicialmente em Camaçari, na Grande Salvador), as secretarias da Saúde da capital (SMS) e do estado (Sesab) informaram, nesta quinta-feira, 30, que não há resultados laboratoriais conclusivos sobre a patologia em todo o estado.

Os pesquisadores Gúbio Soares e Sílvia Sardi, do ISC/Ufba, analisaram 25 amostras de sangue de pacientes de Camaçari durante 20 dias. Do total, apenas oito deram positivos para o chamado Zika Vírus.

No entanto, há em todo o estado pelo menos 5.367 notificações (300 na SMS e 5.067 na Sesab) que permanecem sem definição.

Segundo a SMS, apesar de as amostras terem sido enviadas para investigação, nenhuma delas deu positivo para o Zika Vírus nem foi identificado o motivo causador da doença.

Já a Sesab informou que continua com as pesquisas e investigações referentes ao surto da "doença exantemática indefinida".

O diretor da Vigilância Epidemiológica de Camaçari, Celso Joélio, foi procurado, mas a assessoria informou que aguarda resultados das investigações feitas pela secretaria estadual.

A Sesab enviou cerca de 300 amostras para o Laboratório Central do Estado (Lacen), que teve 50% dos resultados positivos para dengue. Também foram enviadas amostras para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e para o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nos Estados Unidos, mas ainda não há resultados laboratoriais conclusivos.

Sobre a descoberta do Zika Vírus, transmitido pelos mosquito Aedes aegypti, Albopictus e outros Aedes, a Sesab ressaltou que "está em contato com o Ministério da Saúde para intensificar as pesquisas e definir novas ações para o combate ao mosquito".

África

Segundo o pesquisador Gúbio Soares, o Zika Vírus foi descoberto em Uganda, na África. "Foi encontrado em macacos Rhesus na floresta Zika. Ele já vem causando surtos no mundo. Em 2013, teve um surto na Polinésia Francesa. Os sintomas são parecidos com os da dengue, só que mais brandos", observou Soares.

Apesar de o vírus não ter sido encontrado nas 25 amostras de Camaçari, ele frisou que o resultado é representativo por ser a primeira vez que é identificado no Brasil e também na América Latina.

"Tem muita gente falando o que não sabe. Eu estou falando sobre o que eu encontrei. A gente suspeita que veio com os turistas, durante a Copa", diz o cientista.

