Governo vai apoiar Osid para obter terreno do Sesi

O secretário estadual da Saúde, Jorge Solla, afirmou que o governo, a partir desta sexta-feira, 30, vai tomar providências para desapropriar o campo de futebol, em Roma, que pertence ao Serviço Social da Indústria (Sesi). A intenção é doar a área de 7,5 mil m² para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). A Osid pretende construir no local uma unidade para o tratamento de câncer via radioterapia. "Se o Sesi não se sensibilizar teremos que pensar na desapropriação", acrescentou Solla.

O superintendente do Sesi, Wagner Fernandes, disse que a doação pode acontecer se houver uma troca. "Basta o governo ceder uma área de igual valor financeiro", diz. O terreno, segundo a Osid, foi avaliado pela Caixa Econômica Federal (CEF), em R$ 7 milhões. As negociações com o Sesi acontecem desde 21 de agosto de 2002.

Já houve auxílio neste processo do secretário estadual da Indústria e Comércio James Correia e da Arquidiocese de Salvador, que ofereceu um terreno de 9 mil m², em Massaranduba.

Esforço - Hoje, 32 pacientes do serviço de oncologia da Osid aguardam por radioterapia, que é essencial para a cura de alguns tipos de câncer. Na terça-feira, um paciente morreu sem fazer o tratamento. Os pacientes da Osid que necessitam de radioterapia dependem de vagas nos hospitais Santa Izabel e Português, que são da rede particular. As vagas são liberadas pela Central de Regulação do Município.

A nova unidade permitirá, segundo a gestora de saúde da Osid, Lucrécia Savernini, o atendimento a 600 novos casos anuais de câncer e a realização de 70 sessões diárias de radioterapia. A investida da Osid e da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) cresceu após o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Helvécio Magalhães, anunciar que doaria à Osid um acelerador linear, que é usado para radioterapia. O anúncio foi feito no último dia 9.

O investimento em equipamentos chega a R$ 3 milhões. Com esse dinheiro deve ser comprado também um tomógrafo, aparelho usado para o diagnóstico de câncer.

O secretário Jorge Solla diz que a ampliação do serviço na Osid integra um plano de aumento da oferta de radioterapia. "Estamos doando equipamentos também para municípios do interior do Estado, como Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Juazeiro e Feira de Santana", enumera.

Atualmente em Salvador, no sistema SUS, apenas o Hospital Aristides Maltez, em Brotas realiza o procedimento. Está também programada a doação de um aparelho para o Centro Estadual de Oncologia (Cican), que fica na Avenida Vasco da Gama. Vindo de Inhambupe (a 165 km de Salvador), o aposentado José Pereira, 64 anos, que tem câncer de próstata, aguarda radioterapia.

Inconsciente, ele é acompanhado pela esposa Epifânia Silva. "Vim para ver se salvo meu marido. Ele não pode morrer", diz Epifânia. Com câncer na laringe, o motorista Elísio Alves da Rocha, 51, também revela a angústia pela espera do tratamento. "Seria melhor que tivesse aqui o tratamento. Nem todo mundo tem condições de se deslocar todos os dias", aponta.

Nas imediações do bairro de Roma, moradores aprovam a cessão do campo de futebol à Osid. "Se há proposta de permuta, não há porque discordar", diz o assistente jurídico Edilberto José de Andrade, 51 anos. O aposentado Hamilton Sena, 88 anos, também aprova. "Isso é muito bom para a população. É progresso".

