Governo reduz ICMS do diesel para as empresas de ônibus

Com o início da operação comercial do metrô, começa também a integração desse sistema com os ônibus de Salvador. Inicialmente, serão dez linhas e 55 ônibus urbanos de Salvador que farão a integração com o metrô nas estações Lapa, Acesso Norte e Retiro.

O governador Rui Costa disse que uma das cláusulas do acordo foi a redução do ICMS sobre o diesel para as empresas, como forma de garantir a integração.

O governador anunciou ainda que, no primeiro semestre do próximo ano, irá lançar a licitação para as obras da expansão da Linha 1 até Águas Claras e Cajazeiras, com mais cinco quilômetros e outras duas estações.

Rui Costa afirmou que, também nos primeiros seis meses de 2016, será lançada a licitação para a implantação do VLT (veículo leve sobre trilhos), de Paripe ao Comércio, ligação à Lapa.

Com a desativação da estação de ônibus do Iguatemi, a partir do próximo sábado, as obras da Linha 2 devem ser aceleradas naquela região. "Temos a possibilidade de concluir a Estação Rodoviária, que fizemos a metade das fundações, e iniciar a Estação Pernambués", afirmou o diretor-presidente da CCR Metrô Bahia, Luís Valença.

Segundo ele, a meta é concluir a Linha 2 até o final do próximo ano. "Não significa que vamos conseguir inaugurar 100% das linhas. Prometemos para meados de 2017 a conclusão da linha total, até o aeroporto. No final de 2016, a obra deverá ser vista completamente".

