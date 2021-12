Governo reajusta gratificação de policiais militares

O Governo do Estado começa a pagar, a partir de junho, até 28% de CET (Condições Especiais de Trabalho) para 27.745 praças da Polícia Militar. A gratificação é concedida a servidores com jornada prolongada ou que estejam atuando em projetos especiais. Divulgada nesta sexta-feira, 23, a medida, segundo o Governo, aumentará em R$ 55,1 milhões as despesas com pessoal. O benefício foi validado em resolução do Conselho de Política de Recursos Humanos (Cope).

Também serão contemplados, de acordo com o Governo, 2,3 mil policiais - entre soldados, cabos, sargentos e subtenentes - que não recebiam gratificação e passarão a ganhar, no percentual de 25%. Estes profissionais trabalham na área administrativa da corporação. O percentual da área operacional - que envolve 17,2 mil policiais - será de 45%, enquanto os primeiros tenentes ganharão reajuste na CET de 110% para 125%.

Em novembro, será antecipada a GAP V (Gratificação por Atividade Policial). Com esta medida, o soldado passa a receber R$ 3.328,95; cabo, R$ 3.550,86; 1° sargento, R$ 3.871. Em 2014, somando-se o reajuste geral dos servidores públicos, a antecipação da GAP V e a CET, os soldados terão ganho médio de 17,72%, diz o Governo.

Outro benefício é a concessão do Prêmio por Desempenho Policial (PDP), em abril deste ano, a cerca de 27 mil profissionais que trabalham em 29 Áreas Integradas de Segurança Pública (Aisps) do estado. No total, o pagamento do incentivo, que integra o programa Pacto pela Vida, somou R$ 40,5 milhões. O benefício contemplou delegados, oficiais, peritos e analistas técnicos (R$ 4 mil) e investigadores, escrivães, praças e peritos técnicos (R$ 2,8 mil).

