Governo premia boas práticas no serviço público

A cerimônia de entrega do prêmio Boas Práticas de Trabalho no Serviço Público, promovido pelo governo estadual baiano, será realizada nesta quinta-feira, 24. O encontro divulga os vencedores, que dividirão R$ 32 mil.

O primeiro lugar leva R$ 10 mil; o segundo, R$ 7 mil; o terceiro, R$ 5 mil; o quarto, R$ 3 mil; e o quinto, R$ 2 mil. Do sexto ao décimo, R$ 1 mil.

Segundo divulgação da Secretaria da Administração (Saeb), o prêmio foi criado para contemplar práticas de excelência que contribuam para garantir a qualidade e eficiência do serviço público. O Boas Práticas é realizado pela Saeb, por meio da Diretoria de Desenvolvimento e Valorização de Pessoas (DDE).

O prêmio chega à 10ª edição com 248 projetos, recorde de participantes. Lançado pela Lei 10.848/2007, o Boas Práticas é voltado aos servidores da administração pública estadual direta e indireta – abrangendo os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, além do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Dentre as 248 iniciativas inscritas, 215 são de servidores do Executivo, além de 33 outros projetos do Legislativo e Judiciário e de funcionários do Ministério Público e Defensoria Pública.

Os órgãos com mais inscrições são a Secretaria da Saúde (46), Polícia Militar (39), Secretaria da Educação (29) e Embasa (18).

Cerimônia

O evento acontece às 15h, no auditório do Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública 2 de Julho, dentro das comemorações do Dia do Servidor (28/10), no Centro Administrativo.

São avaliadas ações baseadas no estímulo à criatividade, produtividade, eficiência, economicidade e qualificação do serviço público. Também a concepção de ambiente de trabalho decente, que agrega conceitos como segurança, saúde, produtividade e qualidade.

Podem ser premiados quaisquer projetos desenvolvidos por servidores estaduais que melhorem o ambiente de trabalho, aprimorando tarefas diárias e melhorando a prestação de serviços para o cidadão e a gestão de verbas públicas.

