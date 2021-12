Governo muda regra e duplica gratificação para policiais

O pagamento de Prêmio por Desempenho Policial (PDP) será duplicado, conforme anúncio feito pelo governador Rui Costa nesta terça-feira, 1º. Cerca de R$ 42 milhões serão pagos, em abril de 2016, aos policiais que alcançaram a meta.

Atualmente, a gratificação só era paga se houvesse redução da violência em todo o Estado. Agora, o benefício será liberado aos policiais civis e militares que conseguirem diminuir as ocorrências na área que atuam.

Por exemplo, em Feira de Santana houve uma queda de 25% dos registros de crimes, de acordo com o governo estadual. "Se continuasse a lei atual, eles não receberiam premiação em abril de 2016. Por quê? Porque o Estado da Bahia não vai alcançar a meta, apesar de todo o esforço que eles fizeram. O que nós fizemos? Estamos mudando a lei para possibilitar que eles recebam o pagamento e, portanto, a partir de agora, [com] a aprovação deste [projeto de] lei, já em abril [do próximo ano] nós faremos o pagamento relativo a 2015", disse o governador.

A mudança está prevista no projeto de lei, que regulamento o benefício, e que será enviado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

