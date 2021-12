Governo libera mais de R$ 4 mi para custeio do Samu na Bahia

O Ministério da Saúde liberou nesta segunda-feira, 1º, R$ 24,6 milhões do Fundo Nacional de Saúde para custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Deste total, mais de R$ 4 milhões serão enviados para municípios baianos.

As cidades contempladas na Bahia são Abaré, América Dourada, Aracata, Barra do Mendes, Barro Alto, Bom Jesus da Lapa, Cabaceiras do Araguaçu, Canarana, Candeias, Canudos, Capim Grosso, Catu, Central, Cocos, Conceição da Feira, Coribe, Correntina, Feira da Mata, Feira de Santana, Guanambi, Ibipeba, Ibititá, Itacaré, Jaborandi, Jacobina, Jaguaripe, João Dourado, Lapão, Mairi, Maragojipe, Muritiba, Paratinga, Porto Seguro, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Sapeaçu, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Teolândia e Xique-Xique.

Além da Bahia, também serão beneficiados municípios dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Amazonas e da Paraíba.

Os recursos serão recebidos por estados e municípios em parcela única. Os valores são uma complementação dos recursos financeiros estabelecidos em portarias já publicadas sem observar a data do efetivo funcionamento do Samu 192.

A portaria com a lista de municípios foi publicada no Diário Oficial de União.

