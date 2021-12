Governo lança cartilha e vídeo em evento de segurança de barragens

O governo do estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), lança na manhã desta segunda-feira, 7, no município de Coronel João Sá (distante 435 km de Salvador), a cartilha e o vídeo “Pequenas Barragens de Terra – Segurança em Primeiro Lugar”, durante o seminário Segurança de Barragens e o 4º Encontro Regional de Proteção e Defesa Civil.

Na cartilha e no vídeo constam informações de segurança, procedimentos e informações técnicas básicas para comunidades nas áreas localizadas no entorno e, ou próximas das estruturas de pequenas barragens de terra.

O material foi elaborado pela SIHS, com o apoio técnico de outros órgão públicos. As cartilhas serão distribuídas em cursos de educação ambiental e nas prefeituras dos municípios que abrangem esses tipos de barragens.

Em julho deste ano, a barragem Quati, no povoado de Pedro Alexandre (BA), se rompeu após o excesso de chuva na região. A inundação atingiu a cidade de Coronel João Sá, fazendo com que cerca de 500 famílias ficassem desabrigadas.

O evento, que será realizado até a próxima quarta, 9, é aberto ao público e contará com as presenças do superintendente da Sudec, Paulo Sérgio Luz, do presidente do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), Carlos Henrique Medeiros, do superintendente da Agência Nacional de Águas (ANA), Rodrigo Flecha, além de gestores estaduais e municipais.

