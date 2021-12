Governo investe mais de R$ 1 bi na duplicação de rodovias

O Governo do Estado vai investir mais de R$ 1 bilhão na duplicação das rodovias BR-101 e BR-116. A ordem de serviço será assinada pelo governador Jaques Wagner e o Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, nesta sexta-feira, 22, em Feira de Santana.

Serão 165 quilômetros de duplicação da BR-101, prevista para ser concluída em dois anos, com recursos de R$ 834 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). As obras de duplicação da BR-116 Norte, que sai de Feira de Santana, no sentido de Serrinha, contarão com seis lotes, sendo o primeiro do anel oeste de Feira (que liga a BR-324 à BR-116), com investimentos de R$ 297 milhões.

BR-101

Tem uma extensão de 165,4 km a partir da BR-324 até a divisa com o estado de Sergipe. Segundo o Governo, as obras de duplicação contemplam a construção de uma nova pista paralela à existente com duas faixas de rolamento e acostamentos, restauração da pista antiga e adequação de todas as travessias urbanas com construção de dispositivos de segurança como passarelas e acessos em desníveis.

BR-116

A rodovia tem início na cidade de Fortaleza (CE) e termina no município de Jaguarão (RS), junto à fronteira com o Uruguai. Na Bahia, o trecho da BR-116 Norte passa pelos municípios de Abaré, Chorrochó, Macururé, Canudos, Euclides da Cunha, Quinjingue, Tucano, Araci, Teofilândia, Serrinha, Lamarão, Santa Bárbara e Feira de Santana, ente outros.

De acordo com o Governo, a obra de duplicação e adequação da BR-116, na Bahia, vai atender a necessidade do aumento de capacidade da rodovia, melhorando as condições de trafegabilidade, o aumento da velocidade de tráfego que supera mais de 10 mil veículos por dia e de melhorias nas condições de segurança e comodidade de veículos e pedestres.

adblock ativo