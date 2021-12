Governo inaugura centro em busca de medidas contra Aedes

Com o surto de microcefalia no Brasil e na Bahia, que já registra 150 casos notificados e a morte de seis bebês, o governo do estado inaugurou, nesta quinta-feira, 10, o Centro de Operações de Emergências em Saúde, no Parque Tecnológico da Bahia.

O centro terá atenções voltadas, inicialmente, para o estudo, prevenção e combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a exemplo do zika vírus. A iniciativa é coordenada pela Sesab em cooperação com outras secretarias e órgãos estaduais, Ministério da Saúde e especialistas como obstetras, pediatras e infectologistas.

A inauguração foi marcada por uma reunião com a presença de secretários do estado, especialistas e membros de diversas entidades. Entre as medidas aprovadas no encontro estão a distribuição de materiais informativos em escolas e vistorias domiciliares, que serão realizadas com o apoio das forças policiais, segundo o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas.

Além disso, até o final da próxima semana, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) vai lançar um aplicativo voltado para o combate ao mosquito. Ainda sem nome, a plataforma permitirá que as pessoas mandem fotos e informações sobre locais que podem ser foco do mosquito. A ferramenta, desenvolvida pela Sesab, poderá ser usada em outros estados.

O secretário ressaltou que o centro vai ser responsável por centralizar informações e estatísticas da Bahia, além de auxiliar na tomada de decisões quanto ao controle do mosquito e à atenção a mulheres e bebês.

Preocupação

Fábio Vilas-Boas afirmou que há preocupação quanto à redução de recursos do Ministério da Saúde. No entanto, disse que o governo federal garantiu os recursos necessários para o combate ao Aedes aegypti.

"A presidente (Dilma Rousseff) garantiu que não irá faltar recurso, nem que tenha que tirar de outras rubricas orçamentárias para enfrentar esse que é hoje o principal inimigo da saúde pública", revelou.

O secretário ainda disse que o trabalho do governo tem sido em três eixos: combate ao vetor, atendimento aos infectados, educação e pesquisa.

Ele contou que a Sesab estruturou em todas as regiões da Bahia centros de referência para acompanhar gestantes que tenham sido identificadas com fetos portadores de microcefalia. "Também identificamos em cada uma dessas regiões e cidades centros para acompanhar os bebês que tiverem diagnóstico de microcefalia", complementou.

Durante a reunião, uma preocupação demonstrada pelo Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (Cosems) foi quanto ao contingenciamento do larvicida usado para eliminar o mosquito.

Fábio Vilas-Boas, por sua vez, garantiu que não há falta do produto. "Os municípios que porventura ainda não o tenham devem se dirigir aos núcleos regionais, pois não está sendo mais racionado como no começo e meio do ano", afirmou.

