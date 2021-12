Governo firma parceria com ANTT para uso de fibra ótica das BRs 324 e 116

O governo da Bahia vai poder usar parte das linhas de fibras óticas já instaladas no percusso das BRs 324 e 116. O acordo foi firmado nesta quarta-feira, 19, em Brasília durante uma reunião do governador Rui Costa com o diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos.

“Nossa determinação é levar fibra ótica para que escolas, hospitais e a segurança pública contem com banda larga para que a inclusão digital aconteça e para que os serviços públicos sejam otimizados, como é o caso da saúde e da segurança", disse o governador, por meio de nota.

O diretor-presidente da ANTT, assinalou que dará todo apoio para a iniciativa seja efetivada. A agência, em contato com a concessionária das duas rodovias, contribuirá para o rápido acerto dessa parceria.

Outras linhas

Rui Costa adiantou que um edital está em fase de preparação para disponibilizar as faixas de domínio das rodovias estaduais a investidores privados que queiram passar fibra ótica por essas estradas.

