Governo estadual decreta luto de três dias

O governador da Bahia, Jaques Wagner, decretou luto oficial de três dias após a morte de Claudionor Veloso, mais conhecida como dona Canô, nesta terça-feira, 25, aos 105 anos. A partida da ilustre moradora do município baiano Santo Amaro da Purificação, de onde ela nunca saiu, também levou o prefeito da cidade, Ricardo Machado, a decretar luto oficial.

Em coletiva à imprensa, nesta terça, Jaques Wagner destacou a figura emblemática da mãe dos artistas Maria Bethânia e Caetano Veloso. "Ela atravessou todo o século 20, presenciou muita coisa, conviveu com todas as mudanças. É uma unanimidade baiana e brasileira, um exemplo de hospitalidade, um símbolo da Bahia, marca de bondade e doçura", disse Wagner.

O governador, que esteve no velório de dona Canô na tarde de ontem, em Santo Amaro, pretende criar na cidade um memorial para homenageá-la. "Primeiro irei conversar com a família", pontuou. Políticos divulgaram mensagens de apoio à família Velloso e destacaram as qualidades de Canô. O prefeito eleito de Salvador ACM Neto, em nota, afirmou que a Bahia perdeu um dos seus maiores ícones e destacou a amizade que dona Canô tinha com o seu falecido avô, o senador Antonio Carlos Magalhães.

Para Neto, a matriarca, juntamente com a família Velloso, contribuiu para o desenvolvimento da cidade de Santo Amaro e para a projeção da Bahia para o País e para o mundo. João Henrique apontou dona Canô como um "símbolo exemplar da mãe dedicada e ícone do Recôncavo baiano". Para o presidente estadual do Democratas, José Carlos Aleluia, a Bahia perdeu uma das pessoas que soube cultivar os valores da família. "Uma referência baiana de solidariedade e simpatia, que ficará para sempre na memória dos baianos".

Governo Federal - O ex-presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff e a ministra da Cultura, Marta Suplicy ressaltaram as qualidades da matriarca. Para Lula, Canô foi exemplo de sabedoria para o Brasil. "Um exemplo de mulher, de mãe e uma referência de sabedoria e generosidade para a família e, também, para o Brasil", destacou em nota enviada à imprensa, assinada também pela esposa dele, Marisa Letícia. "Neste dia de Natal marcado pela tristeza de sua partida, estendemos nossa solidariedade a seus familiares e amigos", acrescentou a nota.

A presidente Dilma descreveu dona Canô como uma mulher rica de coragem, "a coragem de ser feliz". "Nosso Natal ficou mais triste, perdemos dona Canô. Uma mulher rica de coragem, principalmente a coragem de ser feliz, como ela mesma gostava de dizer", diz nota oficial da Presidência da República. Como nas notas anteriores, dona Canô é destacada por Dilma como uma mulher que, além de mãe de artistas famosos, como Caetano e Bethânia, foi uma divulgadora da cultura baiana e da alegria do Estado.

"Sua alegria de viver e sua lucidez conquistaram o coração dos brasileiros. Transmito meu sentimento de pesar aos familiares de dona Canô e aos filhos e filhas de Santo Amaro da Purificação, que hoje perderam sua maior divulgadora e fã. Dona Canô, mulher forte e sábia, nos deixa muitas saudades", finaliza a nota da presidente.

A ministra da Cultura Marta Suplicy afirmou, por meio de nota: "Cercada de amor e religiosidade, dona Canô simbolizou a família e a fé inquebrantável. Da sua Santo Amaro da Purificação, representou a simplicidade e grandeza de espírito do povo baiano. Bethânia e Caetano são hoje a síntese da força desta grande mulher. Para toda família Velloso e brasileiros, uma perda sentida.

