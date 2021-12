Governo estadual anuncia apoio para a Festa da Boa Morte

Após a notícia de que a tradicional Festa de Nossa Senhora da Boa Morte corria o risco de não acontecer este ano, o governo estadual anunciou que vai apoiar o evento, realizado, anualmente, na primeira quinzena de agosto, na cidade de Cachoeira, município do Recôncavo Baiano.

O encontro que, inicialmente havia sido agendado para esta segunda-feira, 17, foi adiado. A nova data ainda não foi divulgada. A reunião acontecerá em Salvador e será entre representantes da Irmandade da Boa Morte e os secretários estaduais de Cultura, Jorge Portugal; e de Turismo, José Alves, para tratar da execução da festa, que estava ameaçado de não ocorrer por atraso no pagamento, pela Bahiatursa, destinados à edição de 2016.

De acordo com o diretor geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), João Carlos de Oliveira, um convênio entre o IPAC e a Organização Não Governamental Preservar será viabilizado para garantir a realização do evento, que se originou no século XVIII liderado por escravas de origem africana, participantes de grupos de candomblé.

O gestor cultural e representante da ONG Preservar, Jomar Lima, afirmou que havia uma preocupação entre a irmandade e as pessoas ligadas à organização da festa, mediante a não quitação de débitos contraídos na edição do ano passado.

"Com a garantia da Bahiatursa em pagar esta dívida e o comprometimento das secretarias de Cultura e Turismo do Estado em colaborar para a festa de 2017, houve um alívio geral. Agora, estamos trabalhando para que tudo saia da melhor maneira possível", disse.

Para o administrador do Centro Cultural da Boa Morte, responsável pela organização geral da festividade há 22 anos, Valmir Pereira, além do apoio governamental, a entidade busca meios de ter recursos próprios.

"A ideia é que a irmandade seja autossustentável. A proposta é realizar oficinas, palestras, vender livros e outros objetos referentes à festa da Boa Morte. Contamos com a parceria do IPAC, que tem experiência no assunto, para dar suporte a este projeto", afirma.

Reconhecidos como Patrimônio Imaterial da Bahia desde 2010, os festejos, que envolvem ritos religiosos e profanos, atraem anualmente turistas e pesquisadores de todo mundo.

Superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, enfatizou que é fundamental preservar a Festa da Boa Morte. "É uma manifestação que já faz parte do calendário de festas e do turismo do estado", diz.

Calendário

A programação religiosa tem início nos dias 13 e 14 de agosto com celebrações e procissão pelas ruas de Cachoeira. Dia 15 a festa se concentra na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, para festejar a assunção de Nossa Senhora.

Em seguida, a irmandade oferece um banquete e há participação de grupos de samba de roda, bandas de pífanos e filarmônicas, dentre outras manifestações populares do Recôncavo. O encerramento acontece na noite do dia 17 de agosto.

