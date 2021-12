Governo envia 47 brigadistas da Defesa Civil à Chapada

O Governo do Estado enviou uma equipe com 47 brigadistas da Defesa Civil Nacional para auxiliar no combate aos incêndios na Chapada Diamantina, na Bahia. Os profissionais devem chegar às regiões atingidas pelas chamas nesta quarta-feira, 16, que foi o prazo dado pela Justiça ao governo e à União para envio de material e pessoal para ajudar na ação.

Nesta segunda, 14, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) já tinha contratado mais dois helicópteros para utilização na luta contra o fogo. O primeiro chegou a cidade de Jacobina ainda na tarde de segunda. Já o outro tem previsão de iniciar a operação nesta terça, 15.

Segundo o governo, foram gastos R$ 500 mil na compra equipamentos de proteção individual (EPIs) e de combate ao fogo, como luvas, máscaras, abafadores, mochilas costais, facões, foices, pás, enxadas e fardamento. O material foi entregue aos brigadistas voluntários de Lençóis.

Atualmente, a operação coordenada pelo programa Bahia Sem Fogo conta com 60 bombeiros militares, 40 brigadistas, oito peritos, quatro veículos tracionados (4×4), cinco helicópteros e seis aviões modelo air tractors (capazes de transportar até 3,8 mil litros de água).

"É importante a parceria de todos para que juntos possamos ter maior efetividade nas ações de combate (ao fogo). Toda a estrutura (aeronaves, equipamentos e veículos) está sendo utilizada para fortalecer esse trabalho. Atuamos conjuntamente com outros órgãos e instituições", disse o titular da Sema, Eugênio Spengler, em nota.

O secretário viajou para a Chapada onde participou nesta segunda, em Jacobina, de uma reunião com comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Francisco Telles, e prefeitos da região. O evento - que reuniu representantes do Ministério Público e da sociedade civil, além de brigadistas e bombeiros que compõem o programa Bahia Sem Fogo - teve como objetivo alinhar as ações de combate aos focos de incêndio.

