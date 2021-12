Governo entrega 1.200 habitações em Camaçari nesta 5ª

Camaçari, cidade da Grande Salvador, tem programada para esta quinta-feira, 5, 14h, a entrega pelo governo estadual de 1.200 unidades habitacionais do Residencial Alpha.

Localizado no Loteamento Alpha, Quadra 2E, o empreendimento vai abrigar cerca de 4.800 pessoas e foi construído por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. A cerimônia de entrega das residências tem presença confirmada do governador Rui Costa.

Camaçari, cidade que tem o crescimento impulsionado pela atividade do Polo Petroquímico e outros nichos industriais no entorno urbano, ganha conjunto habitacional moderno, que dá novas perspectivas às famílias de baixa renda contempladas pelo programa.

Baixo sul

Na terça, 3, Rui Costa entregou 600 unidades do Minha Casa, Minha Vida em Valença, cidade do baixo sul baiano, beneficiando cerca de 2.400 moradores.

As casas foram construídas a poucos metros de onde, em fevereiro, foram entregues outras 380 unidades do programa.

adblock ativo