Governo do estado vai inaugurar em janeiro o Hospital da Mulher

Uma das primeiras inaugurações do Governo do Estado em Salvador no próximo ano, o Hospital da Mulher será entregue no bairro de Roma no dia 9 de janeiro. “Nós teremos um ano de 2017 com mais entregas”, garantiu o governador Rui Costa durante lançamento da segunda edição da revista Terra Mãe, na tarde de ontem, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

O governador destacou o esforço de manter os investimentos no estado com o país em crise econômica. "Mesmo nos estados maiores que a Bahia, com mais força econômica, boa parte das obras está paralisada. Aqui, a gente percebe as intervenções num ritmo forte, como se crise não houvesse. Isso nos dá muito orgulho", acrescentou Rui.

As ações do Governo do Estado na capital e no interior podem ser conferidas na revista lançada na tarde desta quinta-feira, 22. A publicação anual produzida pela Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom) promove, em 124 páginas, a democratização da informação e a divulgação de dados oficiais com transparência em relação ao exercício de 2016.

Temas

Com tiragem de 10 mil exemplares, a revista traz reportagens sobre temas como agricultura familiar, educação, mobilidade urbana, saúde, turismo, segurança, cidadania, tecnologia, direitos humanos e assistência social, entre outras temáticas.

Sobre o desenvolvimento econômico da Bahia, por exemplo, a Terra Mãe mostra como o Estado tem superado a crise e crescido na adversidade. Divulga ainda a evolução no segmento de saúde, com a qualificação da gestão, ampliação de leitos hospitalares, entre outras melhorias proporcionadas com um investimento da ordem de R$ 5 bilhões.

No segmento de energia, a Bahia avança para tornar-se líder no país em produção de energias renováveis e sustentáveis derivadas do sol e vento. O investimento na área, desde 2007, chega a R$ 22,7 bilhões.

A segurança pública também ganha destaque com a inauguração do Centro de Operações e Inteligência, o maior da América do Sul, elevando o patamar dos serviços prestados à população pela polícia.

Outro exemplo citado na revista é a mobilidade urbana. A publicação traz uma extensa matéria mostrando todo o avanço do sistema metroviário de Salvador. A reportagem dá destaque às três primeiras estações da Linha 2 já inauguradas - Acesso Norte 2, Detran e Rodoviária, e outras obras estruturantes na capital, região metropolitana (RMS) e interior.

