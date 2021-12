Governo do estado traz líder indiano para reduzir estresse de policiais baianos

O embaixador da paz o indiano Sri Sri Ravi Shankar desembarca em Salvador, nesta sexta-feira, 16, para uma série de compromissos. O primeiro deles é um acordo, com o governador Rui Costa, de cooperação técnica, entre sua fundação Arte de Viver e o Governo da Bahia, para início de um programa voltado para a redução do estresse de policiais baianos. O encontro, que será a portas fechadas, iniciará às 16h30.

A partir das 17h30, Sri Sri Ravi Shankar promove uma apresentação gratuita na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) com vistas à condução de técnicas de meditação e respiração como ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os ingressos para a apresentação já estão esgotados.

Sobre Sri Sri Ravi Shankar

Indicado ao Prêmio Nobel da Paz e considerado um dos homens mais influentes da Índia pela Revista Forbes, Sri Sri Ravi Shankar foi palestrante na Conferência de Cúpula pela Paz em 2000, no Fórum Econômico Mundial de Davos, no Parlamento Europeu e nas celebrações dos 50 anos das Nações Unidas. Presidiu a Conferência Internacional de Religiões em Kyoto, no Japão, e prestou assessoria à Universidade de Yale.

No ano passado, Sri Sri Ravi Shankar propôs ao presidente colombiano Juan Manuel Santos, à delegação de paz das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farcs) e às vítimas do conflito armado a adoção do princípio gandhiano de não violência. Defendeu que não é preciso renunciar aos ideais de justiça social, mas sim buscá-los por meio da resistência pacífica. A intervenção do indiano foi decisiva para o acordo de paz na Colômbia.

