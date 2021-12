Governo do Estado entrega 200 mil máscaras para pescadores e comunidades tradicionais

O Governo do Estado entregou 200 mil máscaras artesanais para pescadores e comunidades tradicionais. As máscaras foram adquiridas junto a 603 associações, cooperativas e empresas habilitadas para a produção de mais de 11,4 milhões de unidades.

A Bahia Pesca recebeu nesta terça-feira, 16, 100 mil máscaras e cinco mil unidades de álcool gel, que serão distribuídos para colônias e associações de 79 cidades baianas. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) também recebeu 100 mil máscaras para distribuir para cerca de 600 comunidades e entidades representativas de Salvador e demais cidades baianas, em parceria com organizações do movimento negro, do Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN), Comissão Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais (CESPCT) e Fórum de Gestores Municipais de Igualdade Racial. Entre os contemplados estão famílias de comunidades das periferias, dos segmentos quilombolas, de terreiro, indígenas, fundos e fechos de pasto, extrativistas, dentre outros.

