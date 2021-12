Governo do estado e 40 municípios criam dois novos consórcios de saúde

Com previsão de um investimento de aproximadamente de R$ 36 milhões governo firma parceira para criar dois novos consórcios públicos para gerir serviços regionais de saúde. O governador Rui Costa e representantes de 40 municípios se reuniram nesta terça-feira, 10, em Salvador, na governadoria e assinaram os protocolos de intenções. Os municípios sedes dos dois consórcios serão Valença e Santo Antônio de Jesus.

As ações incluem a construção de duas policlínicas, já autorizadas no evento, além de centros de especialidades odontológicas e farmacêuticas. A parceria entre Estado e as prefeituras pretende beneficiar mais de um milhão de baianos.

"Saúde é algo caro e difícil em qualquer lugar do mundo. Por isso, é necessário que Governo e municípios se unam para fazer essa força, atendendo melhor a população, indo além da atenção básica. Com a construção dessas duas novas policlínicas, nós teremos um investimento de cerca de R$ 36 milhões, entre obras e equipamentos", afirmou o governador durante o ato.

De acordo com o governo, onze municípios formam o consórcio que tem sede em Valença. São eles: Cairú, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Piraí do Norte, Teolândia, Valença e Wenceslau Guimarães. O décimo segundo município ainda confirmará participação.

Já consórcio da região de Santo Antonio de Jesus abrange outros 30 municípios: Amargosa, Aratuípe, Castro Alves, Conceição do Almeida, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Itatim, Jiquiriçá, Laje, Muniz Ferreira, Mutuípe, Nazaré, Presidente Tancredo Neves, Salinas da Margarida, Santa Teresinha, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Miguel das Matas, Ubaíra, Varzedo, Cabaceiras do Paraguaçu, Cachoeira, Conceição da Feira, Cruz das Almas, Governador Mangabeira, Maragogipe, Muritiba, São Félix e Sapeaçu. Duas cidades devem ser incluídas no consórcio posteriormente, informou o governo.

