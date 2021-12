Governo do Estado assina protocolo com Proquigel para reativação da Fafen-BA

Foi assinado nesta segunda-feira, 6, pela unidade baiana da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) um protocolo de intenções com o Governo do Estado. Serão investidos R$ 95 milhões, com previsão de gerar mil vagas na manutenção preliminar e 320 empregos diretos quando a empresa voltar a operar no município de Camaçari.

De acordo com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), serão fabricadas amônia, ureia, arla e dióxido de carbono, com capacidade de produção de até 3,38 mil toneladas por dia. A previsão da operação é para o início de 2021.

“É importante ressaltar o esforço do Governo do Estado para reabertura da Fafen, única produtora nacional de fertilizante nitrogenado. Esta unidade tem uma importância enorme para a Bahia e o país. Com a sua hibernação, o produto passou a ser importado. A maior reivindicação era a questão do gás e o governo trabalhou para regulamentar o consumidor livre, permitindo que os usuários negociem seu próprio suprimento. Outra questão importantíssima será a parte social com a criação de novos empregos”, afirmou o vice-governador, João Leão, secretário da pasta.

Além da Fafen, a Proquigel, que faz parte da Unigel, arrendou também a Fanfen em Sergipe. Segundo a Unigel, a hibernação foi muito ruim, pois os funcionários perderam seus empregos, já que com o fechamento 100% do fertilizante nitrogenado está sendo importado.

“Hoje tivemos a assinatura autorizando incentivos para o projeto da Bahia e isso é importante. A Fafen parou suas atividades porque estava deficitária, o preço do gás natural estava muito alto. Estamos buscando alternativas de fornecimento de gás natural, o mercado de gás está mudando e hoje oferece melhores condições. Esse protocolo prevê o diferimento do imposto na compra ou importação do gás natural, além de outros incentivos para operação da Fafen. Vale ressaltar o ganho social com a geração de vagas de trabalho. Na fase de manutenção, que antecede a reabertura, pode chegar a 1 mil empregos”, explicou Roberto Fiamenghi, diretor de Relações Institucionais da Unigel.

Segundo o Informe de Petróleo da SDE, a medida traz um novo fôlego à cadeia da indústria de gás natural, permitindo que usuários do serviço de gás canalizado negociem seu suprimento no ambiente do mercado livre.

