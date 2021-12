Governo divulga resultado da prova discursiva da PM; confira

O Governo da Bahia publicou, na manhã desta terça-feira, 7, duas novas portarias sobre os concursos públicos na área de segurança pública em andamento no Estado. Os documentos trazem o resultado definitivo da prova discursiva dos certames para soldado da Polícia Militar (PMBA) e Corpo de Bombeiros Militar (CBMBA) e para oficiais de saúde da PMBA. Os candidatos poderão consultar o conteúdo no Diário Oficial do Estado (DOE) e no Portal do Servidor.

Conforme o documento, todos os candidatos aprovados na prova discursiva estão habilitados a participar da nova etapa deste certame, devendo preencher formulário e encaminhar documentação requisitada no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no período de 8 a 10 de julho, observando as orientações da portaria e do edital do concurso.

De acordo com as alterações no cronograma provisório de atividades dos dois concursos, publicadas no DOE do dia 19 de maio, por conta da pandemia de Covid-19, a aferição da autodeclaração de candidatos inscritos como negros nos certames ainda será definida pela administração estadual. Os certames têm validade de um ano, podendo ser prorrogados, uma única vez, por igual período. As convocações irão observar a necessidade da administração pública.

